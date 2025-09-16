県議会の一般質問が16日から始まりました。 大石知事は、川棚町で建設を進めている石木ダムについて「来年度中の本体工事発注が必要」との考えを示しました。 石木ダムを巡っては去年、事業計画が見直され、完成予定を2032年度としています。 県は4月～8月にかけて3回の住民説明会を開き、建設の必要性を訴えていますが、反対する13世帯の住民から同意は得られていません。 16日から始まった県議会一般質問で