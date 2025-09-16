ロッテの石川柊太投手（33）が17日のオリックス戦（京セラD）に先発することが発表された。オリックスは宮城大弥投手が先発する。国内FA権を行使してロッテ入りした石川柊は今季17試合に登板して4勝6敗、防御率4・95と、本来の力を発揮できていない。ただ、前回9日のオリックス戦は6回6安打2失点と手応えはつかみつつある。「自分の中では、もっともっと良いボールを投げたい、もっと良いボール投げられる。それをしっかりと