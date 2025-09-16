人気レースクイーンの新谷桐子（31）が16日、自身のインスタグラムを更新し、今シーズンをもってレースクイーンを卒業することを報告した。「ご報告」として「レースアンバサダーを卒業します！」と報告。「デビューして9年、飽き性な私がここまで続けることが出来たのはモータースポーツの楽しさ、大好きなチームの一員でいれたことそしてファンの皆さんがたくさん応援してくれたからです！」と記した。「残りのレース思