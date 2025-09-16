北陸銀行、北日本新聞社など4社は16日、富山県の地域イノベーションを推進する「富山共創オープンイノベーションプログラム」を開始すると発表した。人口減少などの地域課題解決や新産業創出を目的とし、全国のスタートアップ（新興企業）などから提案を募集、事業化を支援する。提案募集のテーマは、人口減少対策、新聞社の情報資産活用など。富山市で10月23日に交流イベントを開催し、企業や学生による講演やパネルディスカ