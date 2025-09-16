東南アジアで少女の性的な姿を撮影したとして、愛知県警は16日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で大阪市の歯科医師の男（60）を再逮捕した。他に再逮捕された名古屋市の無職男（66）と、海外児童買春について情報交換していたという。