テデスキ・トラックス・バンドが、デレク・トラックスの名の由来とも関係があるデレク＆ザ・ドミノスの傑作『Layla and Other Assorted Love Songs』に真っ向から挑んだライブ盤『Layla Revisited (Live at Lockn')』を2021年にリリースした際は、ここまでやるか！という気迫に満ちた演奏に度肝を抜かれたものだが。彼らの最新作はその「Revisited」シリーズ第二弾、ジョー・コッカーがレオン・ラッセルに音楽監督を委ねた実況録音