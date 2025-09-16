格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）のCEOを務める格闘家・朝倉未来（33）が、2025年9月15日にユーチューブを更新し、「BreakingDown17」（27日・アリーナ立川立飛）のカードを発表した。「あんなクソガキに負けたら大阪を歩けませんわ」 カード発表は、記者会見方式で行われたが、出場選手による乱闘が続き、会場は一時騒然となった。 最初の乱闘は、フェザー級63キロ以下契約のキックルールで対戦する大阪喧嘩