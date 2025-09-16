三重県で集団食中毒が相次ぎました。 県によりますと9月11日、伊勢市内の総菜店の弁当を食べた18歳から23歳の男女27人が嘔吐や発熱の症状を訴えました。患者や施設からは黄色ブドウ球菌が検出されました。 また、津市では9月6日に市内の飲食店を利用した7歳から65歳の男女11人が下痢や発熱などの症状を訴え、このうち30代の男性が一時入院しました。患者や従業員からはノロウイルスが検出されました。 いずれも全員快