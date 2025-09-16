コロナ禍をきっかけに需要が急増した宅配サービス。ECや通販、フリマアプリなどの発展に伴い、配達員と対面せずに指定した場所での受け取りが可能な「置き配」が普及しつつある。いっぽう宅配便等取扱個数は年々増加傾向にあり、国土交通省（以下、国交省）の発表によれば、24年度の宅配便取扱個数は50億3147万個にものぼった。10年連続で過去最多を更新し、50億個を超えるのは3年連続となる。だが、物流業界におけるトラックドラ