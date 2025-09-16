福岡県筑後地方の農業用ビニールハウスで銅線を盗んだなどとして、男4人が逮捕されました。ことし5月以降、同様の被害が相次いでいて、警察が関連を調べています。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも久留米市に住む無職の大野寛太容疑者（20）、無職の大石来知容疑者（21）、建設作業員の深川啓人容疑者（20）、会社員の中野太陽容疑者（20）です。警察によりますと、大野容疑者、大石容疑者、深川容疑者の3人は8月、