開催中の世界陸上男子棒高跳びで、６メートル３０センチを跳び、自身の持つ世界記録（６メートル２９）を更新して金メダルを獲得したアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が１６日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）にスタジオ生出演した。新記録達成直後に駆け寄り熱いキスをかわした婚約者のデジレ・イングランダーさんについて聞かれると「地に足をつけてくれる存在です」と絶賛。