日本時間１８時００分にユーロ圏ZEW景況感指数（9月）、鉱工業生産指数（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ZEW景況感指数（9月）18:00 予想N/A前回25.1（ZEW景況感指数) 鉱工業生産指数（7月）18:00 予想0.6%前回-1.3%（前月比) 予想0.6%前回0.2%（前年比)