１６日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征２号Ｃ」。（酒泉＝新華社配信）【新華社酒泉9月16日】中国は16日午前9時6分（日本時間同10時6分）、インターネット技術試験衛星を搭載した運搬ロケット「長征2号C」（上段は遠征1号S）を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。長征シリーズのロケット打ち上げは今回で595回目となった。１６日、酒泉衛星発