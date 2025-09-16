収穫の秋を迎え、松本市の小学生が自分たちで育てた「もち米」を昔ながらの方法で脱穀しました。使ったのはおよそ100年前の道具です。「千歯こき」に…。「足踏み式の脱穀機」。昭和初期に地元で使われていた道具を使って脱穀作業を体験したのは、松本市の山辺小学校の5年生、およそ100人です。10年ほど前から地元有志のグループとJA松本ハイランド山辺支所が食育活動の一環で児童たちの稲作を支援していて、きょうは昔なが