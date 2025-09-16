16日午後3時45分ごろ、山形県酒田市下青沢の林道で「母親がクマに襲われた」と男性から119番通報がありました。警察によりますと、80代の女性がクマに顔を引っかかれるなどしてけがをしたということです。女性の意識はあり、歩くことが可能だということです。