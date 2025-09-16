大相撲秋場所３日目（１６日・両国国技館）――横綱大の里は阿炎を力強く押し倒して土つかずの３連勝。横綱豊昇龍も右上手早く伯桜鵬を投げ、初日から３連勝とした。大関琴桜は小結安青錦の押しに土俵を割り、初黒星。安青錦は２勝目。関脇若隆景は玉鷲の右からの攻めで崩され、押し出されて黒星先行。関脇霧島は熱海富士を落ち着いて寄り切り、白星を三つ並べた。小結高安は土俵際で王鵬に突き落とされて３連敗。