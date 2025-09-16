旧統一教会は、韓鶴子総裁が17日に出頭し韓国の特別検察官による取り調べに応じると明らかにしました。【映像】拍手をする韓鶴子総裁旧統一教会は16日、韓総裁が17日午前10時に特別検察官チームの事務所に出頭し「誠実に調査に応じる」と発表しました。尹錫悦前大統領の妻・金建希氏をめぐる不正疑惑を捜査する特別検察官は、教団の元幹部が便宜を受ける見返りに金氏にブランド品を贈ったとして捜査を続けています。これに