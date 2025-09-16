「大相撲秋場所・３日目」（１６日、両国国技館）横綱豊昇龍は幕内伯桜鵬を上手投げで下し、初日から３連勝。立ち合いで素早い動きで右に動いて、右上手をとると豪快に転がした。横綱大の里も阿炎を一気に押し倒して３連勝を飾った。大関琴桜は小結安青錦に押し出されて３日目にして土がついた。下から突き上げてくる安青錦に、まわしをとることができず、土俵外に追いやられた。