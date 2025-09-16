俳優の北川景子（39）が15日、Xを更新。子どもが写る写真を公開し反響が寄せられている。【映像】“そっくり”と話題の家族ショット&北川景子の手芸作品（複数カット）2016年1月に、歌手でタレントのDAIGO（47）と結婚し、5歳の長女と1歳の長男、2人の子どもを育てている北川。Xでは、長女のために作ったというポシェットや、トートバッグなどの手芸作品を公開している。夫のDAIGOも、SNSで家族の様子を発信しており、「