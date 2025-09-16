窃盗の疑いで、新潟市東区に住むホテル従業員の男（48）が16日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は8月14日午後2時頃、新発田市のショッピングセンターで、シェーバー4台など6点（販売価格計13万6620円）を盗んだ疑いです。店の人が防犯カメラで不審な動きをする男を発見、男が精算せずに店外に逃走したため警察署に届け出ました。盗まれたのは1台2万円台や4万円台のシェーバーなどとい