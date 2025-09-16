９月２５日付で東証プライム市場に新規上場予定のオリオンビールの公開価格が、仮条件（８００～８５０円）の上限である８５０円に決定した。 同社は、沖縄発のビールメーカー。ビールや発泡酒を中心とする酒類清涼飲料事業のほか、観光・ホテル事業を展開している。酒類清涼飲料事業では０２年にアサヒグループホールディングス傘下のアサヒビールと包括的業務提携