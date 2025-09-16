■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０９月１６日１４６円８８～９０銭（▼０．５７） ０９月１２日１４７円４５～４７銭（▼０．３２） ０９月１１日１４７円７７～７８銭（△０．２７） ０９月１０日１４７円５０～５１銭（△０．２８） ０９月０９日１４７円２２&#