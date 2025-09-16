【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Myukの楽曲には、著名な童話をモチーフにしたものが何曲かあるんです。おとぎ話や神話には、現代を生きる私自身も心に留めておきたいと思える教訓がある」（Myuk） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。9月はシンガーソングライターのMyukが担当MCとして登場。 9月16日のJ-