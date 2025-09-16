9月第2週（9月8日～9月12日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇9月8日 野村ＤＣ日本好配当株投信 運用会社：野村アセットマネジメント 野村ＤＣグローバルＡＩ関連株式ファンド 運用会社：野村アセットマネジメント 野村ＤＣグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド 運用会社：野村アセットマネジメント 〇9月9日 ＳＢＩオルタナティブ・ハイイン