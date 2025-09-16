日本人の朝のはじまりに寄り添ってきた朝ドラこと連続テレビ小説。その歴史は1961年から64年間にも及びます。毎日、15分、泣いたり笑ったり憤ったり、ドラマの登場人物のエネルギーが朝ご飯のようになる。そんな朝ドラを毎週月曜から金曜までチェックし、当日の感想や情報をお届けします。朝ドラに関する著書を2冊上梓し、レビューを10年続けてきた著者による「読んだらもっとドラマが見たくなる」そんな連載です。本日は第122回（
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品
- 2. イチロー氏の自宅 2月に強盗侵入
- 3. 美穂さんお別れ会 香典巡り騒動?
- 4. 花澤香菜 離婚をイジられ絶叫
- 5. 取材できず? 安室奈美恵さんの今
- 6. ハリポタの二次創作が映画化へ
- 7. 鬼畜リンチ トレカ店主犯の正体
- 8. 万博が大混雑 恨み節や怒号も
- 9. へずま氏 議長らが「宣告」へ
- 10. 神戸20代女性がエムポックス感染
- 1. 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品
- 2. 鬼畜リンチ トレカ店主犯の正体
- 3. 万博が大混雑 恨み節や怒号も
- 4. へずま氏 議長らが「宣告」へ
- 5. 神戸20代女性がエムポックス感染
- 6. 地下駐車場の冠水 274台水没
- 7. 検査員が窃盗「日本が途上国に」
- 8. 眠っているときに性的暴行か
- 9. 腹部に傷の5歳女児 死因は窒息死
- 10. 所持金14円で メイドカフェ滞在
- 1. 「ホームタウン事業」見直しへ
- 2. ティファール ケトル自主回収
- 3. 小泉氏 議員票100票超でリードか
- 4. 悠仁さま 過去にあった暴露事件
- 5. 1人で2席分占領 男性の強硬手段
- 6. 何のために LINEに不満広がる訳
- 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 8. しゃぶ葉 秋限定フェアに感動
- 9. またしても佳子さま売れ 即完か
- 10. 「手皿」マナー違反とされる理由
- 1. 日本旅行に飽きた 次の目的地は
- 2. 中国の火鍋店 少年らが鍋に放尿
- 3. 鬼滅の「旭日旗」韓国で物議 韓
- 4. 台湾産パイン 9割超が日本で販売
- 5. 旧統一教会総裁が出頭へ 韓国
- 6. 中国「スッピン交友」が登場か
- 7. コンフィデンスマンKR 放送変更
- 8. 「福建」は海路通過 中国報道
- 9. チンパンジーに携帯映像 禁止へ
- 10. だるまスタンプ押した女性に批判
- 1. 「オルカン」の期待リターンは?
- 2. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 3. タンス預金60兆円 調査結果
- 4. PayPay 韓国200万店舗で利用可能
- 5. EV離れ 欧州で意外な売れ行き
- 6. 食パン専門店 まさかの大量閉店
- 7. TikTokの米国事業 所有権を米へ
- 8. Google親会社 時価総額440兆円超
- 9. なぜ ランクル受注停止の理由
- 10. 仮想通貨で詐欺? 恐ろしい手口
- 1. Amazon「プライム感謝祭」開催へ
- 2. iPhoneのフィルム張る機械を体験
- 3. 不便解決 スマホ対応モニター
- 4. 「Firefox 143」正式版が公開
- 5. 人生のホラー映画ベスト3 監督は
- 6. ソニー 世界陸上の舞台裏ツアー
- 7. マーケター必見の神AIツール5選
- 8. YouTubeで話題のAIツール13選
- 9. レンジの概念が変わる？ 進化したパナソニック「ビストロ」が叶える、手間なしごちそう生活
- 10. 13インチタブレットに高評価
- 11. 日本初のガンダム専門店OPENへ
- 12. Spotify無料版、検索やプレイリストから好きな楽曲を選んで再生可能に
- 13. 工具もカッコいい方がいいじゃん。40Nmの“ちょうどいい”電動ドリルを試してみた
- 14. 画像生成AIのプロンプトを公開
- 15. Amazon マグネット式USB-Cハブ
- 16. 9月30日、Amazonが新製品発表会開催！ フルカラーKindleに早くも新作？
- 17. ビデオテープを簡単デジタル化！3.5インチモニター付きビデオキャプチャ―
- 18. Amazonでザバスが最大34%オフに
- 19. 第二創業期を迎えたjinjer、AI-Readyな人事データベースでNo.1を目指す
- 20. 「JAPAN UNDERGROUND」初のオリジナルデザインマンホールを佐渡市に設置
- 1. イチロー氏の自宅 2月に強盗侵入
- 2. ラシッド号泣 織田らもらい泣き
- 3. 【世界陸上】男子走り高跳びの“メガネジャンパー”瀬古優斗、コンタクトを使わない理由が衝撃 初の世界大会で入賞目指す
- 4. 110mHで5位 ラシッド泣き崩れる
- 5. 大谷翔平の盗塁で謎のハプニング
- 6. イチロー氏がダサくてやめたこと
- 7. 泉谷駿介、準決勝1時間前に自宅から急転参戦！ 欠場繰り上げに「驚いた」、無念の転倒は「自分の力不足」【東京世界陸上】
- 8. ヤクの期待の星 女性トラブルか
- 9. ラシッド涙 ねぎらいの声が続々
- 10. 三浦龍司と接触で物議…17歳ケニア選手が言及「避けようと思ったら…」 レース後は称え合い「ミウラは僕の友達だ」【東京世界陸上】
- 1. 美穂さんお別れ会 香典巡り騒動?
- 2. 花澤香菜 離婚をイジられ絶叫
- 3. 取材できず? 安室奈美恵さんの今
- 4. ヒカル炎上 木村拓哉株上げた訳
- 5. YouTube苦戦? 渡邊渚の発言物議
- 6. 高齢化? フジ月9ドラマに変化が
- 7. 坂口健太郎「降板ドミノ」現実味
- 8. 手越の復帰 阻む「最後の壁」
- 9. チョコプラが問題動画を非公開
- 10. 久保史緒里が卒業へ 様々な反応
- 1. 「きょうだい児」の孤独や苦悩
- 2. 「同じ顔の女」整形して人生激変
- 3. しまむら 大人世代の黒ワンピ
- 4. 「櫃石」はなんて読む？ヒントなしで答えられる？
- 5. 「ワセリン美容」の知識と使い方
- 6. 離婚寸前だった夫婦 会話の特徴
- 7. 「朔日市」はなんて読む？文字からはまったく想像がつかない！？
- 8. 大人にも使えるZARAのブレザー
- 9. 「当たり前」サラリーマンの牛丼
- 10. 背筋凍る「死後婚」の禁句とは