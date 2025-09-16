液晶ディスプレー市場で、国内メーカーのアイ・オー・データ機器が2025年上期も堅調な成長を続けている。市場全体が縮小傾向にある中、アイ・オー・データ機器は独自の戦略と製品展開で首位を維持。特にUSB Type-C対応や有機ELディスプレーなど、トレンドをおさえたモデルの拡充が際立つ。さらに、東京ゲームショウへの出展を控え、今後の市場動向や戦略にも注目が集まる。●アイ・オー・データ機器、2025年上期も首位維持家電