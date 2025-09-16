ローソンは9月16日より、無印良品と共同で開発した「ネイル&ハンドクリーム」と「頭皮のマッサージもできるブナ材ヘアコーム」を、「無印良品」を導入している全国の「ローソン」店舗限定で発売している。ローソン「無印良品ネイル&ハンドクリーム」「無印良品頭皮のマッサージもできるブナ材ヘアコーム」「無印良品ネイル&ハンドクリーム20g」は、手肌だけでなく、ネイルもケアできるミニサイズのハンドクリ