【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanがニューアルバム（タイトル未定）を12月3日にリリースする。 ■ライブ映像作品封入のフライヤーで発表 9月16日に店着となったライブ映像作品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』に封入されているフライヤーで発表された。 アルバムには、全15曲を収録。3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night