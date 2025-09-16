２軍本拠地移転先の候補にあがっているのは、エスコンフィールドにアクセスの良い６つの都市です。それぞれ誘致に向けて期成会の設置などが進んでいます。恵庭市ではおよそ５万人分、江別市ではおよそ２万５０００人分の署名が集まっています。苫小牧市も市長が誘致を表明し、１０月には担当の職員を配置。ボールパークでは涙をのんだ札幌市南区の地元有志が、真駒内公園内への誘致を目指し、署名活動を始めてい