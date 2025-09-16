岐阜県本巣市の住宅3棟が全焼した火事で、住人の男を書類送検です。本巣市上真桑で今年5月9日未明午前1時20分ごろ、木造2階建ての住宅から火が出て、隣接する住宅と合わせて3棟が全焼し、ほかに5棟の一部が焼けました。警察は、火元の住宅の住人で一酸化炭素中毒で死亡した73歳の男が放火した疑いが高まったとして、9月16日、容疑者死亡のまま書類送検しました。当時、同居する妻は外出中で、警察は動機などを調べています