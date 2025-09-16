サンフレッチェ広島は９月16日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージの第１節で、オーストラリアのメルボルン・シティ（オーストラリア）と敵地で対戦。この試合の前半にアクシデントがあった。41分、木下康介が突然ピッチに座り込む。主審の頭を指すジェスチャーや、メディカルスタッフが木下の頭をチェックする素振りから、問題が起きたのは頭部だろうか。 30歳のFWはそのまま起き上がれず。