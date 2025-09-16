日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2845枚だった。 ◯2025年10月限（特別清算日：10月10日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 22845( 18845) ソシエテジェネラル証券 16182( 13682) 楽天証券4984(261