【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典が、約1年9ヵ月ぶりとなるアルバム『SPACE COWBOY』を12月3日にリリースする。 ■コンセプトは「宇宙」 幼い頃から強い浪漫を抱いていたという「宇宙」をコンセプトにしたアルバムで、本作品を通して辿り着いたあらたな世界を提示する。 アルバムには、11月から始まるソロ初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』のリード