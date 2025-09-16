2025年9月15日、韓国・ノーカットニュースによると、「旧日本軍慰安婦の被害は虚偽だ」と主張してきた韓国の保守系市民団体関係者が書類送検された。記事によると、韓国警察は8月末、虚偽事実を示して名誉を毀損した疑いで市民団体「慰安婦法廃止国民行動」のキム・ビョンホン代表や「新自由連帯」のキム・サンジン代表ら8人を書類送検した。キム代表らは「慰安婦はにせものだ」と主張して旧日本軍慰安婦の被害を否定し、慰安婦支