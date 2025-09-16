今年1〜8月、中国の北京市・天津市・河北省、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）などの地域の貨物貿易規模は過去最高を更新し、貿易の運営が着実に向上しました。北京・天津・河北地区の輸出入は3兆600億元（約60兆円）で、輸出は4．3％増加し、5カ月連続で増加を維持しました。うち、地域の民営企業の活力は上昇し、輸出商品の価値は初めて14．1％増となりました。ハイテク製品の輸出額は約2000億元（約4兆