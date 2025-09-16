16日深夜、燕市の保育園で何者かが侵入した形跡が確認されました。警察が警戒しています。 燕市によりますと、16日午前0時すぎ、燕市の大曲八王子保育園で1階と2階の18カ所の警報装置が作動しました。すぐに警察や警備会社が現場に駆けつけましたが、侵入者は発見されませんでした。 その後、市の職員などが確認したところ盗難被害や荒らされた形跡はありませんでしたが、施錠していた2階の保育室の窓の鍵がかかっていなかっ