札幌市白石区の道道で倒れている男性が見つかり、病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。警察は、ひき逃げ事件とみて捜査しています。（山岡記者）「非常に交通量の多い道路です。道央道の真下に警察車両が数台とまっています。自転車はいま警察が捜査しています」自転車の車輪やかごがひしゃげています。札幌市白石区東米里の道道上の交差点で９月１６日午後３時半ごろ、目撃者から「自転車がぐちゃぐちゃになっ