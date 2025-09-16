映画『遠い山なみの光』(公開中)が、第50回トロント国際映画祭のSpecial Presentation部門に出品され、現地時間の9月12日に上映が行われた。上映に際して舞台挨拶が実施され、広瀬すず、松下洸平、石川慶監督が登壇した。『遠い山なみの光』が第50回トロント国際映画祭のSpecial Presentation部門で上映『遠い山なみの光』は、ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロ氏の長編デビュー作を、石川慶監督が映画化。主演は広瀬すず、