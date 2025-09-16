明治時代に建てられた光市の私設図書館＝向山文庫で、15日、ボランティアなどによる清掃活動が行われました。清掃活動には、向山文庫を所有する山口千鶴さんをはじめ市の内外からのボランティアをあわせて10人が参加しました。向山文庫は光市出身の長州藩士で「第二奇兵隊」の参謀を務めた難波覃庵によって戦に関する勉強を多くの人にしてほしいと江戸時代の1862年に建てられました。この歴史的な建物を未来へ残していこうと難波覃