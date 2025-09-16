なか卯は、ウニの豊かな風味を存分に楽しめる「雲丹（うに）おろしうどん」「ウニ丼」を、2025年9月17日午前11時から期間限定で発売する。ウニを贅沢に盛りつけ「雲丹おろしうどん」は、特製のしょうゆだれを合わせた、のど越しの良い"細切りうどん"に、ミョウバン不使用のウニと大根おろしをのせた。ウニの磯の香りがふわりと鼻に抜け、まろやかなしょうゆだれとウニの旨みを楽しめる。価格は、（小）が750円（以下全て税込）、（