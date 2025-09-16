１６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて５７銭円高・ドル安の１ドル＝１４６円８８〜９０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７３円２４〜２８銭で大方の取引を終えた。