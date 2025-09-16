16日、小林鷹之元経済安全保障担当大臣が石破茂総理の後任を選ぶ党総裁選に立候補すると正式に表明した。【映像】小林氏が出馬会見会見冒頭、小林氏は「小林鷹之は、来る自民党総裁選に出馬する。昨年、『世界をリードする日本をつくる』というビジョンを掲げて総裁選に挑戦した。戦いに敗れて1年。あの総裁選の後、全国各地に足を運んで、特に30代、40代、現役世代の方々からいろいろなお話を伺う中で、この悲鳴にも似た怒り