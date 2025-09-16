大分市内の集合住宅の駐車場で軽乗用車を盗んだとして、22歳の男が再逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市中央町に住む無職の男（22）です。 警察によりますと、男は今年5月12日午後4時半ごろから13日午前8時半ごろまでの間、大分市内の集合住宅駐車場に停めてあった軽乗用車1台（時価約10万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 男は9月２日、大分市賀来北で、知人運転の軽乗用車が県道沿いのガソリンスタ