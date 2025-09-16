産後の母親や父親の心理的・身体的負担を軽減する「産後ケア」を誰でも受けられる社会を実現するため、産後ケア施設や病院など10の企業や団体は16日、新たに「産前産後ケアイノベーション協会」を発足させました。■妊娠後の10〜15％が産後うつ「産前産後ケアイノベーション協会」によりますと、産後の女性は出産直後にホルモンバランスが崩れるほか、育児スキルへの不安や夫婦間の産後の知識のギャップなどから、心理的・身体的ス