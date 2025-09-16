チャールズ国王と１９か月ぶりに対面を果たしたヘンリー王子が、最新のインタビューで「自分は英国民から多大な支持を得ている」と信じており、妻のメーガン妃からは「真実に忠実であり続ける」という教えを受けていたことを明かした。英紙デーリー・メールが１５日、報じた。王子は英国でもっと時間を過ごしたいという願望は、米カリフォルニアで「惨め」であるということを意味するものではないと主張しつつ「私は今の自分に