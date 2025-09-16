乃木坂４６の人気メンバー・久保史緒里（２４）が１６日、自身の公式ブログを更新し、グループからの卒業を発表した。１１月２６、２７日に神奈川・横浜アリーナで行われる卒業コンサートをもって卒業する。久保は２０１６年、乃木坂４６の３期生として加入。２３年３月発売の「人は夢を二度見る」で、シングル表題曲初センター（山下美月とのダブルセンター）を務めた。高い歌唱力で知られ、グループをけん引する一方、ソロ