《楽しかったわ！またね徹子》9月15日、Instagramのストーリーズにこう綴ったのは黒柳徹子（92）だ。冒頭の文章とともにアップされた写真には、机の前に座っている黒柳の姿が。さらに、向かって左隣にはミュージシャンの藤井風（28）の姿があった。2人は藤井の新アルバム『Prema』のレコードを持って一緒に撮影しており、黒柳はカメラ目線で笑顔。いっぽうの藤井は中腰になりながら黒柳のほうを見つめ、こちらも笑顔を見せている