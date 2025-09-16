YouTubeチャンネルで人気を集める実業家・マイキー佐野氏が、「米国最強のIT企業。たった1日で8%も株価上昇した〇〇は政府も手を付けられない」と題した最新動画を公開。GoogleとAppleを巡る米国の独占禁止法（反トラスト法）訴訟の内幕、その背後にある制度の古さ、さらには米中を軸としたパワーバランスまで一気に読み解いた。 佐野氏は冒頭、「過去40年間、独占企業の解体は実質的に起きていない。理由はハ}