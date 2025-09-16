YouTubeチャンネルで公開された「【老後資金の答え】お金を貯めすぎると80代で大後悔…60代から知っておくべきお金と老後の真実について解説します！」にて、投資アドバイザー・鳥海翔氏が登場。動画では「一回お金使うことについて全力で考えてみて、そこからブレーキをかけていく方が後悔しない」と、常識を裏返す設計論を突きつけた。 鳥海氏は、50代60代は「足りない不安」で節約に縛られ、80代になると「もっ