◆大相撲秋場所３日目（１６日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭２枚目・阿炎（錣山）を押し倒し、３連勝を飾った。休場明けの横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を上手投げ、３勝とした。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、新小結・安青錦（安治川）に押し出され、初黒星。大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、東前頭筆頭・玉鷲（片男波）に押し出され、２敗目となった。関脇・霧